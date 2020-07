Ruba in ricicleria di notte: arrestati due giovani si cerca il terzo

La scorsa notte intorno alle 2 i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso di ELAMRI MOHAMMED, marocchino di 32 anni, residente a Cologna Veneta e di KARIM ABDERRAHIM, marocchino di 27 anni, residente a Cologna Veneta.

Nello specifico i due sono stati sorpresi dai militari a Vicenza in Via Faveri 17 nella Ricicleria, mentre stavano asportando circa kg 30 di materiale ferroso depositandolo all’interno della loro autovettura.

Le indagini sono in corso per identificare un terzo soggetto riuscito a dileguarsi nel buio per le vie circostanti. Gli arrestati sono stati trattenuti presso questo comando in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. La merce è stata restituita all’avente diritto.