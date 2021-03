Ruba in casa iPad e pc: in manette pregiudicato rumeno

La vittima, che ha poi sporto denuncia in Questura, non si era nemmeno resa conto del furto avvenuto nel suo appartamento ad opera di un ladro esperto.

Sono stati gli Agenti delle Volanti di Vicenza a contattarla, questa mattina, restituendo tutto il maltolto.

L’autore del furto, R.G.C., 24 anni, rumeno con numerosissimi e specifici precedenti penali, è stato notato alle 5 di questa mattina mentre, furtivamente, si aggirava a piedi in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Ha tentato la fuga ma inutilmente: gli agenti lo hanno subito intercettato con indosso un vistoso zaino e devices nuovi tra cui un costoso iPad.

Inutili le giustificazioni insensate e poco credibili: gli operatori hanno subito verificato la provenienza degli oggetti anche grazie al fatto che l’iPad, ancora acceso, riportava il nome ed il cognome del proprietario. E da quel dato, dopo aver effettuato tutte le verifiche con la sala Operativa, sono riusciti a risalire all’esatto indirizzo.

L’uomo, che nella mattinata si è poi presentato in Questura per formalizzare la denuncia, ha ringraziato gli Agenti capaci di restituirgli i preziosi e fondamentali devices.

L’autore del furto, che nello zaino occultava anche gli arnesi per lo scasso, è stato quindi tratto in arresto per il reato di furto aggravato.

Durante l’accompagnamento in Questura ha anche opposto una energica resistenza e, per questo, gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Per lui, nel pomeriggio odierno, si sono aperte le porte del penitenziario di Vicenza: al termine della udienza di convalida, infatti, è stata disposta a suo carico la custodia cautelare in carcere.