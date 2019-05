Ruba energia elettrica: vicentino nei guai

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute ieri sera alle 22.30 in un condominio di via Navarotto a Vicenza. Un vicentino di 60 anni, iniziali R.S., è stato denunciato per furto di energia elettrica dopo essere stato scoperto dagli altri condomini. L’uomo da tempo era moroso con la società che fornisce energia elettrica e non poteva avere elettricità ma, nonostante questo, un residente del palazzo ex elettricista aveva notato che il suo appartamento era illuminato a giorno. E’ quindi andato nel vano contatori assieme ad un’altra condomina ed assieme hanno notato come l’uomo avesse occultato un collegamento al contatore di una vicina di 45 anni. Le volanti sono state chiamate sul posto e gli agenti hanno bussato alla porta dell’uomo che, nel frattempo, aveva chiuso il contatore e si era presentato con una candela in mano. Invitato ad attivare il quadro elettrico, non ha potuto nascondere il furto di energia e si è giustificato riferendo di trovarsi ad affrontare problemi economici.