Ruba e urla ai poliziotti: “Vi sparo in testa! Stasera vado a Striscia la Notizia”, denunciato afghano

Momenti di tensione ieri al supermercato Eurospar di viale Roma ieri a mezzogiorno. Il direttore chiama il 113 poiché l’addetto alla vigilanza interna aveva riferito di aver notato un giovane che aveva prelevato quattro lattine e due panini mettendoli nello zaino. Il soggetto ha poi passato le casse senza pagare ed è stato fermato e gli è stato richiesto di far vedere lo zaino, ma si è opposto.

Sul posto vengono quindi chiamate le volanti della Polizia di Stato di Vicenza. Il giovane viene identificato, si tratta di un afghano, H.S., di 25 anni, in Italia dal 2015, che gode dello status di protezione internazionale (asilo politico) e che ribadisce in maniera agitata agli agenti di non voler collaborare. Non solo, ha iniziato ad insultarli e minacciarli dicendo: “Vi sputo in faccia! Vi sparo in testa! stasera vado a Striscia la Notizia, sono avvocato! tutto il mondo deve sapere!”.

Durante il trasporto in questura ha dato in escandescenze, sferrando calci alla tappezzeria della cellula delle volanti.

E’ stato identificato, non senza qualche difficoltà e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato anche trovato in possesso della merce rubata (per un totale di 7,59 euro) e il direttore del supermercato ha deciso di procedere con la denuncia per furto, visto anche il suo atteggiamento poco collaborativo.

Già in passato ha avuto precedenti specifici (resistenza a pubblico ufficiale)