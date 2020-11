Ruba e fa un incidente (e poi scappa) con auto… rubata

Difficile concentrare una serie di crimini in poche ore come ha fatto T.M., 23enne vicentino residente a Torri di Quartesolo, con precedenti, lo scorso 7 novembre.

Il giovane, a bordo di una Fiat Punto, risultata poi rubata che aveva in custodia un suo amico (T.M. 40enne residente a Torri di Quartesolo), si è recato con altri amici a Castegnero, dove ha forzato la Casetta dell’acqua presente al Parco dei Ciliegi ed ha sottratto 20 euro in monetine.

Una volta compiuto il furto, di ritorno verso casa, ha tamponato un’auto, abbandonando la scena dell’incidente e lasciando il veicolo sul posto, come pure i 20 euro appena sottratti.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità. L’uomo è stato denunciato per furto, omissione di soccorso, appropriazione indebita. Non solo: è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Aveva infatti l’obbligo di presentarsi all’autorità giudiziaria per una precedente condanna e non l’aveva mai fatto.

T.M. è già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati. A febbraio fu arrestato perché ritenuto responsabile di una serie di furti di furgoni. Mezzi che dava poi alle fiamme per divertimento. Ad agosto fu arrestato dopo aver aggredito un carabiniere durante un controllo in piena notte. Precedentemente, a novembre 2019, era stato condannato per stalking dopo aver ripetutamente minacciato la sua ex.