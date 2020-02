Ruba due paia di scarpe al ‘Palladio’, denunciata 30enne

Una donna rumena nata in Moldavia con passaporto rumeno di 30 anni, iniziali R.D. e domiciliata a Longare è stata denunciata per furto aggravato.

Ieri pomeriggio intorno alle 14 la giovane si è recata nel negozio Scarpa&Scarpe del Centro Commerciale Palladio ed ha occultato un paio di scarpe nella borsa, calzandone invece un secondo paio.

E’ stata però notata dal responsabile del negozio che l’ha bloccata quando ha passato i rilevatori antitaccheggio. E’ stata quindi condotta all’interno del negozio e sono state chiamate le volanti della polizia. Aveva con sé le due paia di scarpe per un valore complessivo di 60 euro. Ha dichiarato di non avere i soldi per acquistarle e per questo le ha prelevate.

Il responsabile del negozio ha deciso di sporgere denuncia. E’ stata accompagnata in questura e denunciata per furto aggravato.