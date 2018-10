Ruba due birre, ma dopo l’ennesimo reato rischia espulsione

E’ entrato nel negozio Global Market di Viale Verona a Vicenza e per l’ennesima volta ha prelevato merce (due birre per un valore di 3 euro) per poi allontanarsi senza pagare inforcando una bicicletta. Quanto è bastato per far perdere la pazienza al titolare del negozio, un cittadino cinese di 55 anni che si è messo all’inseguimento e l’ha bloccato.

Ieri sera alle 22.15 una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza transitava in viale Verona ed ha notato un assembramento di persone davanti al negozio.

Il gestore del negozio ha raccontato dell’ennesimo furto subito da parte del soggetto, un cittadino algerino di 49 anni, M.F., noto alle forze dell’ordine e dedito al vizio dell’alcool.

Denunciato per furto è risultato irregolare sul territorio nazionale. Gli è stata intimata l’espulsione non essendoci al momento posti disponibili al CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Torino