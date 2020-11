Ruba di notte in una casa: fermato grazie alle segnalazioni dei vicini

La sera di qualche giorno fa, la centrale operativa dei carabinieri di Bassano, riceveva alcune segnalazioni da parte di cittadini che segnalavano la presenza di persone che con delle torce, si aggiravano intorno un’abitazione vicina, a Romano d’Ezzelino (Vicenza). Rapidamente veniva inviata presso l’indirizzo indicato, la pattuglia dei carabinieri di Romano d’Ezzelino, in quel momento la più vicina all’obiettivo. Pochissimi minuti ed iniziavano il sopralluogo in un’abitazione dove veniva notato un vetro infranto. Illuminata la zona, vedevano nascondersi nella vegetazione una persona successivamente identificato in B.C., romeno 39enne. Con se, una borsa con all’interno oggetti che aveva appena trafugato dall’abitazione e che venivano restituiti al legittimo proprietario. Il bottino era stata però infruttuoso, niente oro o soldi, ma poche cose, tra cui generi alimentari. Dopo le formalità di rito svolte negli uffici dei carabinieri, il predetto veniva denunciato in stato di libertà per furto in abitazione e rilasciato.