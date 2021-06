Ruba da storico negozio di vini: arrestato 22 enne

Incursione notturna in una storica rivendita di vino di Vicenza, il negozio Cegalin Vittorino di contrà Busato 30 intorno a mezzanotte e mezza.

A chiamare la polizia una residente che ha sentito dei rumori ed ha visto un individuo sospetto entrare ed uscire dal negozio.

Sul posto è stato trovato V. F. S. di 22 anni italiano residente a Caldogno, che aveva appena rotto la vetrata della porta d’ingresso del negozio utilizzando una spranga e ferendosi al braccio. Sul posto è stato chiamato il 118 per le cure del caso. Il giovane, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arretato per furto aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, essendosi rivolto in maniera aggressiva verso i poliziotti. Aveva rubato qualche decina di euro dal fondo cassa e una bottiglia di vino. Danni maggiori al negozio.

Domani mattina il processo per direttissima.