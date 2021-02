Ruba da auto in sosta (anche vino): tunisino arrestato – VIDEO

E. A. A., cittadino tunisino di 37 anni è stato denunciato perché ripreso mentre rubava, nella mattinata di ieri, dal sistema di videosorveglianza del parcheggio di Via Cappellari, nei pressi del Seminario Vescovile di Vicenza.

L’uomo era stato già stato denunciato, nei giorni scorsi, per reati contro il patrimonio, la maggior parte dei quali consumati in danno di vetture o biciclette parcheggiate lungo la pubblica via.

Gli Agenti delle Volanti e del Posto di Polizia presso l’Ospedale San Bortolo lo hanno subito notato mentre portava a termine l’ennesimo colpo: questa volta, però, vista la flagranza accertata dagli Operatori, è stato arrestato per il reato di furto aggravato continuato.

Fermato in Via Cappellari con in mano un grande scatolone contenente alcune bottiglie di vino depredate da una delle vetture in sosta, è stato sottoposto ad una accurata perquisizione che consentiva di rinvenire nella sua disponibilità numerosi oggetti “solitamente” lasciati negli abitacoli delle auto in sosta. Occhiali da sole, cuffie, cavi per la ricarica di cellulari, profumatori e una macchina fotografica.

Il responsabile, con numerosi precedenti a suo carico, si trova al momento ristretto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della udienza di convalida che si terrà oggi stesso innanzi al Tribunale di Vicenza.

In attesa delle determinazioni della autorità giudiziaria, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura la posizione dello straniero sul territorio nazionale.