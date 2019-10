Ruba cosmetici alle Piramidi: denunciato 46enne

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, nella serata del 27 ottobre 2019, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato, L.H 46enne di nazionalità albanese residente a Sossano.L’intervento al 112 veniva richiesto dai dipendenti del punto vendita Tigotà, che si trova all’interno del centro commerciale Le Piramidi, segnalando di aver fermato l’uomo poco dopo aver sottratto n. 8 confezioni di prodotti cosmetici, per un valore quantificato di € 92.50.I militari, giunti sul posto, procedevano al recupero della refurtiva che veniva immediatamente restituita mentre il responsabile, al termine delle formalità di rito, veniva rimesso in libertà.