Ruba bicicletta: arrestato in flagrante dalla Polizia Locale in borghese

Dopo varie segnalazioni, anche evidenziate dalla stampa, per spaccio di stupefacenti e furti di biciclette alla stazione ferroviaria di Thiene, è stato organizzato ieri mattina uno specifico servizio di contrasto in abiti borghesi da parte della Polizia Locale.

Uno dei due agenti impiegati, ha constatato che un giovane già arrestato per furti di biciclette al Carrefour di Thiene il 26 maggio 2018, si era avvicinato alla rastrelliera. L’altro agente, in servizio da poco tempo a Thiene e pertanto sconosciuto alle persone di interesse operativo, si è avvicinato da dietro al soggetto, osservandolo da posizione defilata. Pochi istanti dopo, alle ore 10:15 circa, l’agente ha potuto constatare che il giovane stava cercando di tagliare, con una tenaglia, una grosso cavo che assicurava la bicicletta alla rastrelliera stessa. E’ quindi intervenuto poco prima che il giovane riuscisse a completare il taglio e, dopo essersi qualificato ed avere richiesto l’intervento dell’altro collega, ha proceduto all’arresto in flagranza di Mirel MAGELJAS, 28enne di origine bosniaca residente a Sarcedo. Poco dopo giungeva il proprietario della bicicletta, un giovane studente pendolare che dopo avere parcheggiato la bicicletta, aveva raggiunto la scuola in treno per poi ritornare alla stazione di Thiene.