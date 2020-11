Ruba al supermercato e morde la guardia di sicurezza: denunciata 29enne

Intervento delle volanti della Polizia di Stato ieri nelle vicinanze del supermercato Interspar di via del Mercato Nuovo a Vicenza intorno alle 11.

A chiamare il personale di sicurezza del supermercato. Una giovane donna, poi intercettata e denunciata, aveva prelevato merce per circa 200 euro (cosmetici e alimentari), occultandola in una borsa. Fermata dalla guardia ed invitata a svuotare la borsa, ha reagito colpendo, graffiando ed anche mordendo ad un braccio la guardia. Uscita dal supermercato è stata seguita e la polizia è riuscita a fermarla. Si tratta di I.V. di 29 anni con diversi precedenti. E’ stata denunciata per rapina impropria e anche per inosservanza del foglio di via obbligatorio.