Ruba al Prix e aggredisce addetto vigilanza: arrestato 60enne

Nel pomeriggio di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di rapina impropria, LAZAR FANICA, nato in Romania cl. 1959, senza fissa dimora, nullafacente, con pregiudizi di polizia.

Nei fatti il soggetto, alle precedenti ore 13:00 circa, è stato notato dal personale antitaccheggio del Prix di Torrebelvicino occultare prodotti alimentari successivamente non dichiarati alle casse. Bloccato dagli stessi, LAZAR FANICA ha tentato di guadagnarsi la fuga strattonando con violenza e colpendo con calci l’addetto alla vigilanza. L’azione criminosa è stata interrotta dalla pattuglia intervenuta che, recuperata la refurtiva del valore di euro 34, l’ha restituita all’avente diritto ed ha condotto il soggetto in caserma dove, a seguito dei dovuti accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto.