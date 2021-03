Ruba 400 euro in contanti da un furgone: rintracciato e denunciato

Il 22 gennaio scorso a San Vito di Leguzzano, in via Roma, dal furgone di un commerciante erano spariti 400 euro in contanti: le indagini del caso. La Polizia Locale Altovicentino in questi giorni, grazie alla comparazione delle immagini della videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe, ha identificato l’autore del furto: A.I., 26enne residente a Torrebelvicino ma di fatto nomade. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato con contestuale richiesta alla Questura di emettere il Foglio di Via con divieto di ritorno nel Comune di San Vito di Leguzzano per tre anni. Se l’uomo ritornasse a San Vito in violazione dell’Ordinanza, verrà denunciato con una pena da 1 a 6 mesi di arresto.