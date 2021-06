Furto all’Eurospar di via Roma, ieri: uno spagnolo di 49 anni residente in città, V.M., ha insospettito la guardia del supermercato. L’uomo, dopo essere passato dalla cassa, è stato quindi fermato: con sé aveva 3 tubetti di integratori alimentari appena rubati dagli scaffali del negozio, per un totale di 12 euro. Presentata la denuncia, l’uomo è stato portato in questura e indagato in stato di libertà.