Rovesci e temporali sul Veneto, neve in montagna

Lunedì tempo perturbato con precipitazioni estese e persistenti, specie tra il pomeriggio/sera e le prime ore di martedì quando saranno probabili anche rovesci e locali temporali.

E’ questa la segnalazione dell’Arpac che indica quantitativi di precipitazioni in genere consistenti specie su zone centro-settentrionali, anche abbondanti su alta pianura e zone prealpine centro-orientali. Limite nevicate inizialmente a 1700-2000 m, in sensibile abbassamento dalla serata di lunedì. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, in rotazione dalla sera di lunedì da quelli settentrionali.