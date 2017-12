ROTZO – Cocaina pronta per l’Altopiano: spacciatore arrestato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio di ieri alle ore 17.00 circa, a Rotzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene e della Stazione di Asiago, nell’ambito di una specifica attività tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato, Mario Italia, altopianese di 53 anni, in attesa di occupazione, gravato da precedenti specifici. L’uomo è stato intercettato dai militari operanti mentre stava trasportando a bordo della propria autovettura 51 grammi di cocaina, destinata al mercato dell’Altopiano nel periodo delle feste, nonché 800 euro in contanti probabilmente provenienti dall’attività di spaccio. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.