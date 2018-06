ROSSANO VENETO – Morena Martini, amatissima e vincitrice in tutti i seggi

Rossano ama Morena Martini: una vittoria con dei numeri da capogiro per il sindaco riconfermato del paese, che si percepiva nell’aria e si è palesata già a seggi appena chiusi durante lo spoglio delle schede. Martini torna in Municipio dopo aver guidato per 5 anni il suo Comune co il 70% delle preferenze a favore rispetto alle compagini concorrenti, “Progetto Rossano Trevisan” dell’ex sindaco Gilberto Trevisan e “Lista Ganassin Lega” di Paola Ganassin che di Martini era ex assessore. La Martini nel ringraziare tutti sottolinea il “gran lavoro di squadra fatto dalla mia lista ma soprattutto la grande motivazione che ci ha contraddistinti: cambiare Rossano”. Martini torna quindi già da oggi alla guida del paese, serenamente: “Premiati dal lavoro che abbiamo svolto e pronti a continuare a farlo”.