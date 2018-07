ROSOLINA MARE – Incendio nel bungalow: famiglia vicentina in ospedale

Incendio questa notte al campeggio del Villaggio Turistico Rosolina Mare Club: 5 bungalow sono stati avvolti dalla fiamme per un probabile cortocircuito elettrico. Tra gli occupanti, anche una famiglia di vicentini, che occupava uno dei bungalow incendiati. Per i turisti, solo tanto spavento e il trasporto in ospedale a Padova per tenere sotto controllo un’eventuale intossicazione da fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Adria.