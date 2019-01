“Rosario e preghiere contro il VicenzaPride”

Fra le prese di posizione di questi giorni contro l’avvio del VicenzaPride 2019 con la presentazione del libro “Quando eravamo froci” di Andrea Pini ai Chiostri di Santa Corona sabato 19 gennaio alle ore 15.30, vi è quella odierna dei “fedeli dell’est veronese di pertinenza berica”, che hanno richiesto la messa in latino a vicenza i diocesi dal 2008 al 2015

“Abbiamo espresso il nostro pensiero in questi giorni in merito all’avvio dei lavori che porteranno al Vicenzapride 2019” scrivono in un comunicato stampa.

“Invitiamo il sindaco Rucco -continuano- a prendere posizione e il vescovo ad intervenire. domani iniziano le cerimonie per la settimana dell’unita’ dei cristiani e molti ragazzi partiranno per panama .

ci auguriamo che i giovani credenti vicentini alzino la voce, assieme al nostro pastore. noi dal canto nostro reciteremo privatamente e non dei rosari di riparazione per quanto avverra’ nei chiostri della chiesa di s.corona domani alle ore 15,30”. E chiudono con l’invocazione “Madonna di monte berico, ora pro nobis”.



“Il libro “Quando Eravamo Froci” -recita il comunicato della presentazione dell’evento da parte di VicenzaPride- è uno spaccato della condizione omosessuale italiana ai tempi della Dolce Vita.

Andrea Pini, tra foto e interviste raccolte nel suo libro, ci accompagnerà in un viaggio storico, quando la vita per gli omosessuali non era affatto “gaia”, anzi era nascosta; ma seppur nella clandestinità, ci si riusciva a ritagliare spazi e momenti di aggregazione e magari anche di gioia. E si ponevano le basi per le rivendicazioni e la visibilità dei decenni successivi”.