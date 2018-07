ROSÀ – Scivola con la moto e si scontra con un’auto

Un altro incidente tra auto e moto dove la peggio l’ha avuto il centauro. Questa mattina lo scontro è avvenuto verso le 8.30 a Rosà in via Travettore. B.E., 27enne in sella alla sua Kawasaki è scivolato guidando ed è entrato in collisione in mezzo alla strada con una Punto condotta da un 35enne che stava immettendosi in via Verdi. Il giovane centauro ha riportato parecchie lesioni e la prognosi è riservata. Sul posto sia per i rilievi che per regolare il traffico una pattuglia del Distaccamento di Rosà della Polizia Nord Est Vicentino.