ROSÀ – La moto scivola sul bagnato: muore centauro, grave l’amico

Ennesimo incidente estivo per un motociclista: poco dopo la mezzanotte di ieri, Enrico Marco Marcadella, 21enne di Rosà, è morto mentre con un amico coetaneo, M.B., in sella alla sua moto, percorreva via San Pietro. Il passeggero è grave in ospedale, mentre per Marcadella non c’è stato niente da fare. Al vaglio dei Carabinieri la dinamica: sembra che la moto sia scivolata sull’asfalto viscido per la pioggia.