Rosà: accoltella il marito al termine di una lite, denunciata

Ieri mattina alle 11 i carabinieri della Stazione di Rosà hanno denunciato per lesioni aggravate una donna 33enne originaria del Bangladesh, rea di aver ferito con un coltello suo marito al termine di una lite familiare.

I Carabinieri sono dovuti intervenire in via Amabilia a seguito di una richiesta d’intervento del Suem. Una volta raggiunta l’abitazione, i militari hanno trovato al suo esterno un uomo di origine marocchina, A.B.Y., 44 anni, operaio, che, secondo quanto riferito ai carabinieri intervenuti, era stato accoltellato alla spalla dalla moglie al termine di una lite.

Entrati in casa, i militari hanno quindi identificato I.F., 33 anni, cittadina italiana ma nata in Bangladesh. La donna, molto agitata, stava pulendo casa con la candeggina. Una volta calmata, l’hanno accompagnata in caserma, mentre in casa è stato rinvenuto il coltello utilizzato per il ferimento del marito. La coppia, che ha due figli minori, che erano a scuola al momento dell’aggressione, è stata accompagnata all’ospedale, dove lui è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni per la ferita, mentre lei è stata trattenuta solo per accertamenti. I.F. è stata quindi denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate.