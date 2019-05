Ronaldo in visita da Luxottica? No: è Mark Zuckerberg

Risolto il giallo del misterioso ospite sceso dall’elicottero alla Luxottica stamattina, insieme al patron Leonardo Del Vecchio. Tra i dipendenti si era sparsa la voce che fosse il famoso calciatore Cristiano Ronaldo. Dall’azienda però non era arrivata alcuna conferma, ma solo una comunicazione che per qualche ora ha aumentato l’alone di mistero: «C’è qualcuno ma non è un calciatore». Il Gazzettino è riuscito a risolverlo: effettivamente l’ospite di Del Vecchio non era il famoso idolo del calcio mondiale, ma molto di più: oggi in Luxottica c’è addirittura Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook.

Foto Il gazzettino