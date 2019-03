Rompe il naso a compagna davanti al figlio minorenne di lei

Drammatici momenti ieri sera alle 19.30 circa in via Pizzolati a Vicenza. La polizia è stata chiamata da una donna 50enne impaurita perché l’uomo, con cui ha avuto una relazione, S.G., 49enne nato in Ucraina ma di nazionalità moldava, completamente ubriaco, la stava aggredendo verbalmente ma minacciava di passare alle vie di fatto. La donna si trovava al momento in auto in via Martiri delle Foibe assieme al figlio minorenne.

Mentre le volanti della Polizia si stavano dirigendo sul posto, l’uomo ha alzato le mani e l’ha picchiata, causandole la frattura del setto nasale. Giunti in via Pizzolati, gli agenti hanno trovato la vittima dell’aggressione con il volto e gli abiti insanguinati.

Dopo una breve ricerca in zona sono riusciti a trovare l’uomo, in una strada vicina, che tentava di nascondersi dietro un albero. E’ stato denunciato per lesioni aggravate (visto il legame con la vittima e la presenza di un minorenne) ed è stato sanzionato per ubriachezza. La donna è stata portata al pronto soccorso ed è stata curata. La prognosi è di 30 giorni.