ROMANO D’EZZELINO – Raddoppia il Progetto “Solidarietà in Movimento”

Riparte a Romano d’Ezzelino il Progetto “Solidarietà in Movimento” che ha visto la consegna da parte di Astra ai Servizi Sociali del Comune, tramite un comodato d’uso gratuito, di un automezzo Fiat Doblò. L’automezzo è stato fondamentale per tutti i concittadini perché ha garantito un servizio concreto per gli spostamenti di coloro che quotidianamente vivono sul territorio problemi legati alla mobilità.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie ad Astra che ha coordinato il Progetto, grazie al Comune che ha Patrocinato ufficialmente l’iniziativa, ma in particolare grazie alle Aziende del territorio che, con il loro nome applicato alla carrozzeria del mezzo, hanno accompagnato tutte le persone bisognose presso centri specializzati e centri medici/ospedalieri soprattutto per cure, terapie e visite.

Vista l’importanza dell’automezzo per i Servizi Sociali del Comune, si è deciso di rinnovare il Progetto “Solidarietà in Movimento” (e quindi il comodato d’uso gratuito) con Astra per poterlo ripresentare sul territorio e dare continuità all’iniziativa.

L’Amministrazione Comunale ci tiene a ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e si augurano di trovare tra gli Imprenditori la stessa sensibilità e disponibilità che li ha contraddistinti nella precedente realizzazione per rendere possibile ancora una volta un Progetto veramente utile per tutto il territorio.

Si ricorda inoltre che l’unica Società autorizzata ufficialmente dal Comune di Romano d’Ezzelino per presentare l’iniziativa sul territorio è ASTRA e per maggiori informazioni potrete contattare la Responsabile Astra per la Regione Veneto Cristina Lanzarotti Cell. 339.3576678.