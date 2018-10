ROMANO D’EZZELINO – Cade dalla scala raccogliendo olive, muore pensionato

Quella scala si è rivelata fatale, nonostante fosse in sicurezza con una corda. Ieri pomeriggio è morto così Giovanni Galvan, pensionato di 76 anni residente a Semonzo, raccogliendo le olive nel giardino del figlio Roberto in via Barsanti: un tragico incidente avvenuto sotto gli occhi di moglie e nipote. Galvan è caduto per un paio di metri dalla scala mentre raccoglieva, come spesso faceva, le olive, mentre era su una scala, legato con una corda, proprio per rispettare le elementari norme di sicurezza. Inutili i soccorsi del Suem: l’uomo ha battuto la testa e la frattura vertebrale patita non gli ha lasciato scampo.