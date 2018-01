ROMANO D’EZZELINO – Azienda di spurghi denunciata per evasione fiscale e reati ambientali

La Compagnia della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha concluso una importante operazione di polizia economico finanziaria nei confronti di una S.r.l. di Romano d’Ezzelino che ha permesso di constatare una ingente evasione fiscale e di denunciare, con la collaborazione degli ausiliari Arpav di Vicenza (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale Veneto) un soggetto alla locale Procura della Repubblica. Nella società, operante nel settore degli spurghi di impianti fognari, i finanzieri hanno rinvenuto una copiosa documentazione extracontabile la cui analisi ha permesso di constatare la mancata emissione della documentazione fiscale a fronte di numerose prestazioni di pulizia di condotti fognari. Per evitare di documentare gli interventi di spurgo, i liquami provenienti dall’attività non fatturata erano riversati nella rete fognaria comunale attraverso un tubo innestato in un condotto abusivo sito all’interno del capannone della società, che è stato posto sotto sequestro unitamente al relativo pozzo di collegamento alla condotta fognaria pubblica e ad un’area di terreno attiguo alla sede. La verifica fiscale ha permesso di constatare complessivamente circa 250.000 euro tra ricavi non dichiarati e non contabilizzati, circa 40.000 euro di IVA dovuta e circa 15.000 euro di IVA relativa all’annualità 2017. L’Arpav ha irrogato sanzioni amministrative per circa 6,5 milioni di euro e ha adottato un provvedimento di sospensione per 30 giorni dall’Albo dei gestori delle attività di spurgo dei pozzi neri della provincia di Vicenza.