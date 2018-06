ROMANO D’EZZELINO – 80 giovani lavoreranno per il Comune per tutta l’estate

L’Amministrazione di Romano d’Ezzelino è orgogliosa di comunicare che la prima edizione del progetto estivo “Ci sto? Affare Fatica!” conterà la presenza di ben 80 ragazzi (il massimo previsto per quest’anno) tutti in età compresa dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune. «Un risultato strepitoso, che non lascia spazio ad alcun dubbio: il progetto è decisamente sentito e voluto dai ragazzi e dai genitori di Romano» esordisce così l’Assessore alla Politiche Giovanili Paolo Rossetto e prosegue «i ragazzi si alterneranno in due squadre per quattro settimane e andranno ad occuparsi del bene pubblico partendo dalla pulizia del ciglio stradale di Costalunga arrivando fino alla ciclabile che parte da Sacro Cuore», Il lavori saranno svolti dai ragazzi durante le mattinate di tutto il mese di luglio e saranno seguiti da 5 tutor, dagli handyman, da un referente della cooperativa Adelante e dagli addetti del comune. Tra i lavori menzioniamo gli interventi che verranno svolti in Valle Santa Felicita e quelli sul Col di Dante ma anche la pulizia da graffiti dietro al municipio o alcune sistemazioni nei campetti di Quartier Cristallo. In caso di pioggia sono previsti lavori alternativi prevalentemente all’interno delle palestre comunali e dei relativi spogliatoi. Doveroso far presente che i tutor sono giovani dai 20 ai 30 anni, sempre del nostro territorio, che si sono resi disponibili a seguire settimanalmente una squadra per tutta la mattinata. I giovani sono stati preventivamente formati sotto vari aspetti, anche della sicurezza, e riceveranno un doppio “buono fatica” del valore di 100 euro. Gli handyman, figure importanti del progetto, sono volontari delle varie associazioni comunali tra cui vogliamo menzionare e ringraziare, per l’edizione di quest’anno, la Protezione Civile, i gruppi Alpini di Romano e Sacro Cuore, l’AIDO e tutti i singoli volontari che si sono resi disponibili a questo servizio reso alla comunità e ai nostri ragazzi. «Fin da quando ci è stato presentato questo progetto, abbiamo deciso come amministrazione, di investire energie per renderlo possibile anche qui a Romano e vista la grande partecipazione possiamo solo esserne felici e soddisfatti» sottolinea il Sindaco Simone Bontorin e conclude «ritengo che occupare i nostri ragazzi nel periodo estivo, mettendoli anche in condizione di responsabilizzarsi e fare qualcosa di costruttivo per il territorio, sia un ottimo modo per accrescere il senso civico e di appartenenza delle future generazioni»