Rogo in una legnaia: circoscritto l’incendio

Poco dopo le 14.30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallugana a Isola Vicentina per l’incendio di una legnaia. La squadra accorsa dal distaccamento di Schio con due automezzi ha spento il rogo della legnaia, evitando l’estensione delle fiamme agli alberi vicini. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e smassamento della legnaia sono terminate dopo circa tre ore.