Rocco Siffredi per la prima volta in teatro riparte da Padova

Uno spettacolo esplosivo, fuori da ogni canone e genere, elegantemente “Autentico”: stretto nella morsa di quattro strepitose attrici (Betta Cianchini, Adelaide Di Bitonto, Emanuela Gabrieli, H.E.R.), Rocco Siffredi, per la prima volta sul palcoscenico, avrà il compito di raccontarsi per restituire l’Eros più puro all’essere umano! Rocco sussurrerà al pubblico, lo sorprenderà con la sua ancestrale moralità e la sua indiscussa autenticità. Lo stow è firmato da Luciano Melchionna, regista geniale che nell’arco della sua carriera ha pensato e realizzato grandi progetti teatrali collezionando più di 43 edizioni, 400 repliche e oltre 300 tra attori e musicisti coinvolti, per un totale di 500.000 spettatori in Italia ed Europa).



Quando mi è stato proposto di incontrare Rocco – racconta Melchionna – non ho avuto dubbi, sentivo che sarebbe stato un incontro importante ma credevo sarebbe finita lì, non pensavo avessimo molte cose in comune. Siamo tutti vittime dei pregiudizi e delle nostre proiezioni in fondo, no? E invece è iniziata un’avventura stimolante per me e per le attrici con le quali ho lavorato, uno scambio eccitante… cuore/cervello. Si parla di sesso con Rocco, certo, e lo si fa come non lo facciamo mai, se non nelle nostre teste. Si parla di violenza, di orgasmo infinito, delle differenze tra l’uomo e la donna: chi stabilisce il limite?

Si ride molto con Rocco e con le sue ‘pasoliniane’ intuizioni, si balla e si canta – con risultati discutibili, secondo la moglie, Rosa – , si ingaggiano scoppiettanti sfide all’ultimo sangue dove nessuno vuole avere ragione a tutti i costi, in una rivoluzione vera e propria, quella del rispetto dell’altro, quella di una civiltà di sostanza e non di forma dunque. Autentico è Rocco, è questo strano spettacolo che non appartiene in pieno a nessun genere, sono gli artisti e i collaboratori, la mia regia, tutti coloro che vorranno approcciare a questa ‘cartina tornasole’, specchio della nostra società negli ultimi decenni. Sempre più ‘pornografica’.

Biglietti da giovedì 9 luglio su ticketmaster.it e zedlive.com; la disposizione dei posti è in osservanza delle disposizioni vigenti dal 13.06.2020, pertanto i posti visualizzati a monitor manterranno settore, fila e numero, ma in funzione delle disposizioni alla data dell’evento, potranno subire il distanziamento di una poltrona tra un posto e l’altro. Previste inoltre tutte le iniziative di sicurezza e santificazione del protocollo ‘Teatro Covid-Free’.

Autentico

di Luciano Melchionna

con Rocco Siffredi

7 maggio 2021, 21.30

Gran Teatro Geox, Padova

8 maggio 2021, 21.30

Gran Teatro Morato, Brescia



9 maggio 2021, 20.45

Grana Padova Arena Theatre, Mantova