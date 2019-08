Roberto Luciani, la scomparsa di un amico e collega

Non ricordo bene la prima volta che ci siamo visti, probabilmente su di un campo da calcio, una conferenza stampa, o al ristorante a mettere insieme idee e risate per costituire VicenzaPress, sicuramente sono passati più di vent’anni: tanta acqua sotto i ponti ma tu sei sempre rimasto lo stesso, e devo dirlo così con la ferita della tua scomparsa ancora bruciante, già ci manchi Roberto Luciani, portato via da un brutto male. Roby che arriva sempre per ultimo nello spogliatoio, e che con una battuta dall’accento velatamente romanesco ci fa scoppiare in una raffica di risate; Roby a cui manca sempre un pezzo di conferenza stampa e che ti chiede di passargli la notizia, Roby che ama la Lazio in modo viscerale, Roby che si avventura in mille cazzeggi sentimentali, Roby che scrive da dio, Roby e la Provincia la sua casa professionale, Roby e VicenzaPress le mille scorribande per i campetti del vicentino e Roby al Menti a dettare il passaggio, Roby e i sui nomi tagliati “Ciao Faie’”, Roby e mille altre pennellate di vita che potrebbero continuare all’infinito, e che continueranno all’infinito nei nostri ricordi, anche se ora non ci sei più e io, noi tutti, la famiglia di Tviweb in primis, ti avremo sempre nel cuore. Vola, aquila nel cielo. Ciao Roby.