Roberto Giacobbo in città, è… mistero

Che Roberto Giacobbo abbia fondato il suo successo sul mistero è cosa nota, ma non perde occasione per crearne. Come in questi giorni. Il noto giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, documentarista e scrittore italiano, che ha passato parte dell’infanzia nel Vicentino a Rosà, è stato avvistato in città ieri e oggi.

Per la precisione ieri a Villa La Rotonda e oggi in Basilica Palladiana. Accompagnato dal truck della sua nuova produzione “Freedom, Oltre il confine” in onda su rete 4 dalla fine del 2018.

Abbiamo contattato la Vicenza Film Commission, che solitamente in questi casi offre supporto logistico e informativo alle produzioni che arrivano in città ma, per volere dello stesso Giacobbo, i dettagli della sua visita a Vicenza restano un… mistero assoluto. Non ci resta che guardare la trasmissione che fra avventura, scoperta, indagine per scoprire qualcosa in più della nostra città. Freedom e Roberto Giacobbo, come c’è scritto nella presentazione della trasmissione, ci conducono in un “viaggio alla ricerca della conoscenza caratterizzato dal desiderio costante di andare oltre per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia”.