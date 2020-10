Roberto Ciambetti confermato presidente del Consiglio regionale del Veneto

Roberto Ciambetti (Lista Zaia), 55 anni, vicentino di Sandrigo, sarà il presidente del Consiglio regionale del Veneto anche nella 11/A legislatura regionale, che si è aperta oggi con la seduta di insediamento della nuova assemblea, a Palazzo Ferro-Fini. Ciambetti, che ha guidato il Consiglio veneto negli ultimi cinque anni, è stato riconfermato con 37 voti (14 schede bianche).

E’ un’assemblea regionale, quella veneta, che si colora di rosa. Sui banchi siedono 18 donne su 51 eletti e nell’ufficio di presidenza torna la doppia rappresentanza di genere, con 3 donne elette su 5 componenti. Ad affiancare Nicola Finco nella vicepresidenza è Francesca Zottis (Pd), in qualità di vicepresidente espressione dei quattro gruppi di opposizione come prevede lo statuto veneto. Al femminile entrambe le figure di consigliere segretario: Alessandra Sponda (lista Zaia) per la maggioranza, ed Erika Baldin (Movimento 5 Stelle) per le opposizioni. Alessandra Sponda, 29 anni, di Lavagno, è la più giovane consigliera regionale di questa legislatura. Erika Baldin (M5Stelle), nata a Chioggia 31 anni fa, è alla sua seconda legislatura regionale. (ANSA).