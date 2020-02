Roberto Andriolo nella Commissione nazionale Istruzione Anci

Roberto Andriolo , ex sindaco di Agugliaro, è stato nomiato componente della Commissione nazionale Istruzione, Politiche educative ed edilizia scolastica di ANCI. “E’ una grande soddisfazione poter partecipare ai lavori di questa prestigiosa Commissione nazionale – commenta Andriolo – avrò la possibilità di dare il mio contributo come amministratore e anche di valorizzare la conoscenza diretta delle tematiche essendo docente alle scuole superiori. I temi da affrontare sono importanti e di grande attualità anche per il nostro Territorio e le nostre istituzioni scolastiche come l’inclusione scolastica per alunni disabili, l’accordo su dimensionamento scolastico e organizzazione delle rete scolastica con il governo, questioni in materia di edilizia scolastica e altro che saranno discussi prossimamente nella seduta del 23 febbraio a Roma”.