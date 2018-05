ROANA – Si getta dal ponte: i passanti lo vedono ma non riescono a salvarlo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un altro suicidio da un ponte che porta in Altopiano. Questa volta non quella di Valgadena ma quello di Roana. Ieri pomeriggio verso le 16.30 infatti alcuni automobilisti hanno allertato i soccorsi dopo aver visto un uomo che stava percorrendo a piedi il ponte. Le supposizioni dei passanti si sono rivelate purtroppo esatte quando i forestali di Roana, i carabinieri di Asiago e i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo e hanno trovato il corpo dell’uomo, che si era evidentemente buttato dal ponte. Si tratta di S.F. 54 enne padovano di Trebaseleghe. Nei dintorni nessun biglietto o lettera di spiegazione nè la sua automobile: gli inquirenti suppongono che il suicida sia arrivato da Padova in autobus.