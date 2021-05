Roana, Gallio e Rotzo: oltre 120mila euro per il commercio

In aiuto alle attività commerciali locali, che hanno registrato perdite di fatturato a seguito delle restrizioni conseguenti alla pandemia Covid 19, i comuni di Roana, Gallio e Rotzo hanno deliberato uno specifico bando, mettendo a disposizione rispettivamente 65.430 euro (Roana), 41.971 euro (Gallio) e 21.271 euro (Rotzo) per erogare contributi a fondo perduto. Secondo le anticipazioni di Confcommercio del Mandamento di Asiago, a breve dovrebbe essere pronto e pubblicato anche un bando analogo per il comune di Foza.

L’Associazione, infatti, facendosi portavoce delle richieste di aiuto provenienti dalle attività del territorio, in sofferenza per i mancati incassi conseguenti alle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, all’indomani della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, aveva fatto appello alle amministrazioni di Gallio, Roana, Rotzo e Foza affinché si attivassero prontamente. Il provvedimento in questione, infatti, per l’anno 2020 stanziava risorse a favore dei comuni al di sotto dei 5mila abitanti per bandi dedicati alle imprese commerciali locali colpite dalle restrizioni.

Accogliendo prontamente l’appello il Comune di Roana ha previsto nello specifico bando che sia erogato un importo massimo di 1.200 euro per ogni attività in regola con i requisiti richiesti che farà domanda di contributo a fondo perduto. Confcommercio calcola, che all’incirca saranno una sessantina gli esercizi commerciali che potranno beneficiare dell’agevolazione. In questo caso, le istanze devono essere necessariamente fatte pervenire agli uffici comunali, tramite PEC, entro e non oltre le ore 15.00 del 10 maggio 2021 (pena la perdita del contributo). L’indirizzo del comune di Roana al quale inviare la domanda è: polizialocale.comune.roana.vi@pecveneto.it

Il bando emanato dal Comune di Gallio prevede, invece, di suddividere la somma a disposizione tra tutti i richiedenti, proporzionalmente alla perdita subita. Le domande

dovranno pervenire agli uffici comunali via PEC all’indirizzo gallio.vi@cert.ip-veneto.net obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 14 maggio 2021 (pena la perdita del contributo).

Per quanto riguarda le piccole e microimprese del commercio site nel Comune di Rotzo, il contributo a fondo perduto potrà raggiungere la cifra di 3 mila euro e sarà attribuito all’impresa richiedente in base ad una graduatoria che verrà stilata sulla base dei requisiti richiesti e fino all’esaurimento dei fondi disponibili. L’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo del comune di Rotzo: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it, entro il 13 maggio 2021 alle ore 12.00

Ricordiamo agli imprenditori interessati che un fac-simile della domanda, da inoltrare ai rispettivi comuni, è già stato predisposto dalla Confcommercio del Mandamento di Asiago, cui ci si può rivolgere per avere assistenza nella compilazione. L’Associazione si sta inoltre attivando per fare in modo che le Amministrazioni locali emanino analoghi bandi a valere sulle risorse statali per l’anno 2021, disponibili per le stesse finalità.