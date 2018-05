ROANA – Con la moto da cross contro un albero: grave giovane motociclista

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Oggi pomeriggio brutto incidente per un ragazzo di Asiago di 27 anni che si è schiantato contro un albero mentre faceva cross con la sua moto. L’episodio è accaduto alle pendici del Verena: il ferito era cosciente, ma per trasportarlo in ospedale al San Bortolo è stato chiamato l’elisoccorso.