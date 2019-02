Ritrovato cadavere nel Brenta

AGGIORNAMENTO DELLE 20

È di un sessantacinquenne di Piazzola sul Brenta (Padova) il corpo rinvenuto oggi pomeriggio nel Brenta, in Valstagna. L’uomo era scomparso da casa intorno a mezzogiorno: nella sua auto, parcheggiata in zona, sarebbe stato trovato un biglietto con le spiegazioni di quello che si configura sempre più come un tragico gesto.

AGGIORNAMENTO DELLE 18

Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 è stato ritrovato un cadavere nel Brenta, in zona Valstagna. Si tratta di un uomo: il ritrovamento è avvenuto nella frazione di San Gaetano. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa. ———NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO