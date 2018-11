Minorenne fugge con pregiudicato con tunisino espulso: ieri il ritorno a Vicenza, caccia al giovane

Articolo in aggiornamento

Al centro della cronaca il caso di una minorenne vicentina di 17 anni, Angelica, scomparsa da casa. Ieri sera a “Chi l’ha visto?”, su Rai 3, la madre ha telefonato riferendo della giovane che da tempo frequenta il 21enne Tarek Abbassi, un pregiudicato tunisino (leggi notizia di cronaca su arresto a Dueville per spaccio). Quando fu arrestato a Dueville, nel mese di dicembre del 2011, la minorenne, che allora aveva 16 anni, si trovava con lui nell’appartamento.

Contro il parere della famiglia lo ha frequentato ed ha deciso di allontanarsi da casa per convivere con l’uomo. Tarek è stato espulso e avrebbe dovuto prendere un volo da Roma per rientrare ma a causa di un guasto dell’aereo sarebbe fuggito per essere poi raggiunto dalla minorenne.

La squadra mobile di Vicenza sta seguendo da molto tempo questo caso, a seguito delle ripetute segnalazioni dei genitori della ragazza, che nell’ultimo anno si è allontanata diverse volte e avrebbe anche abbandonato gli studi.

La Polizia di Stato di Vicenza non solo ha avviato il procedimento di espulsione del 21enne, ma ha anche informato i Servizi sociali, ha interessato il Tribunale Civile e quello per i minori, ha recuperato diverse volte la ragazza reinserendola nel contesto domestico.

Nella trasmissione è stato messo in onda un servizio nel quale era registrata una telefonata fra la madre e l’uomo che ha detto: “Da noi sono gli uomini che parlano, non esiste che lo faccia una donna”.

La madre ha poi richiamato la trasmissione per riferire che la ragazza si trovava in stazione a Vicenza e stava bene. Era quindi stata ritrovata. L’uomo, ora clandestino e irrintracciabile è stato anche denunciato per minacce nei confronti della madre della ragazza. Tali minacce sono state rese pubbliche con la messa in onda della telefonata con la madre nel corso della trasmissione, nella quale l’uomo ha detto alla donna “Sputerai sangue”.