Ritrovata borsa Louis Vuitton, madre e figlia denunciate

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle prime ore dell’alba di giovedì 18 giugno, i carabinieri della stazione carabinieri di Bassano del Grappa, hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione emessi a carico di:

C. P. , 57enne, anagraficamente residente a Castelfranco Veneto (TV);

C. P. , 24enne, anagraficamente residente a Castelfranco Veneto (TV), figlia di quest’ultima ed entrambe pregiudicate.

A seguito della denuncia presentata dalla K.M., titolare del negozio “LE TRESOR” – punto vendita di materiale griffato, di Bassano del Grappa sito in via Zaccaria Bricito 27, i militari della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa hanno svolto mirate indagini, fra cui l’acquisizione delle immagini dell’esercizio commerciale in questione e di altri negozi del centro storico, nonché l’analisi del sistema di videosorveglianza cittadino.

Nel giro di pochissimo tempo è stato così possibile indentificare le responsabili dell’episodio delittuoso in danno dell’esercizio commerciale.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta la borsa di coccodrillo rosso, marca “Louis Vuitton” del valore di circa 20 mila euro, ceduta in conto vendita da un signore di Vicenza, che a sua volta l’aveva ricevuta in eredità dalla defunta zia circa tre anni orsono: un manufatto raro e personalizzato.

La borsa recuperata si trova in sequestro presso questo Comando in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.

Le due donne sono una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, specializzati nel commettere delitti di varia natura in danno di esercizi commerciali.

Ancora una volta l’immediato intervento e la conoscenza del territorio ha consentito ai carabinieri di assicurare alla giustizia le due lestofanti e recuperare un accessorio di assoluto prestigio.