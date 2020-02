“Ritratto di donna”, sconto per chi arriva con Trenitalia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Trenitalia riconosce il valore culturale della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” e la sostiene garantendo uno sconto sul biglietto d’ingresso per i suoi clienti. Il Gruppo FS conferma così l’impegno a favore della cultura e di eventi prestigiosi, favorendo la mobilità sostenibile.

“Ringrazio Trenitalia per il sostegno dato a Ritratto di donna proponendo un’iniziativa che conferma il valore a livello nazionale del progetto Grandi Mostre in Basilica e l’interesse che sta riscontrando da parte di pubblico e critica” – commenta il sindaco.

I visitatori della mostra ‘Ritratto di donna’ che arriveranno a Vicenza con Trenitalia potranno usufruire di uno sconto di 2 euro (non cumulabile con altre riduzioni).

Sarà sufficiente esibire il biglietto o l’abbonamento, in formato digitale o cartaceo, convalidato il giorno stesso della visita in partenza o arrivo a Vicenza.

Inoltre Trenitalia promuove la mostra anche attraverso numerose modalità di comunicazione.

Nel sito www.trenitalia.com è presente una scheda informativa sulla mostra, al link

https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/veneto/ritratto-di-donna.html

Inoltre nella pagina del sito dedicata ai collegamenti della Regione Veneto scorre il banner con l’immagine della mostra (al link https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/veneto.html) che verrà diffusa anche nei monitor dei treni e negli schermi delle emettitrici self service Trenitalia in Veneto.

Verranno, poi, inoltrati annunci sonori della mostra sui mezzi regionali.