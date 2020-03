“Ritratto di donna”, fino all’8 marzo in dono ai visitatori una locandina della mostra

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In occasione della riapertura in Basilica palladiana della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”, da oggi e fino all’8 marzo i visitatori riceveranno in omaggio una locandina della mostra con raffigurate “Le amiche” di Ubaldo Oppi (1924), opera proveniente da una collezione privata (courtesy Galleria dello Scudo Verona).

La mostra, che ha riaperto ieri, martedì 3 marzo, dopo una settimana di chiusura, prevede l’ingresso contingentato per l’emergenza Coronavirus.

L’esposizione, che si può ammirare tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), accoglie più di 120 tra dipinti, sculture, disegni, arti decorative, abiti e gioielli d’epoca. Curata da Stefania Portinari, è promossa dal Comune di Vicenza e realizzata dal Palladio Museum e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza in collaborazione con l’Accademia Olimpica e la Fondazione Giuseppe Roi. È sostenuta dalla Provincia di Vicenza, con il patrocinio della Regione del Veneto e con il contributo di Fondazione Cariverona. Partner della mostra è Intesa Sanpaolo, mentre sono media partner Il Giornale di Vicenza e TVA.