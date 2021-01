Ritardi vaccini Covid, Crisanti: “Normali, niente allarmismi”

“Nessun allarmismo per i ritardi di Pfizer, la situazione tornerà presto alla normalità”. A intervenire sul tema caldo dei ritardi della Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid all’Italia – è il professore Andrea Crisanti. Il direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova ha fatto il punto sulla pandemia e ha parlato della campagna vaccinale italiana a Sky TG24 e dei ritardi di distribuzione: “È normale, l’azienda ha ricevuto un numero enorme di richieste e i loro laboratori hanno avuto dei problemi nella produzione, ma non bisogna creare allarmismi, perché tutti hanno chiesto più dosi quindi serve una fase di adattamento ma all’inizio del prossimo mese la situazione dovrebbe migliorare” – ha spiegato il professore. “Ciò che è importante – ha concluso – è rispettare i tempi di somministrazione della seconda dose del vaccino: “I dati di Israele non sono confortanti – ha concluso Crisanti – la prima dose protegge al 30 percento, quindi importante completare la dose nei tempi stabiliti”.