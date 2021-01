Ristori: flashmob sulla montagna veneta, operatori preoccupati

Tutta la montagna veneta si è riunita oggi nelle sue località principali per il secondo flash mob “Lavoro e ristori”.

Tutti uniti simbolicamente, ma ovviamente distanziati per le normative anticontagio Covid, gli operatori della montagna hanno manifestato le proprie preoccupazioni per l’immediato futuro, ma anche lanciato un segno di possibile rinascita quando con le loro vetture, a Zoldo (Belluno), hanno “disegnato” sulla neve un “sole di speranza”.