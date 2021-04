Ristoranti aperti a maggio? Il governo ci pensa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Corriere della Sera stamattina riporta l’ipotesi che le attività, sul territorio nazionale italiano, aprano a maggio. A dirlo è il ministro Speranza: “Credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riaperture per maggio, ma verificheremo i dati giorno per giorno come è giusto. L’ipotesi di lavorare sull’aperto personalmente mi convince molto, i dati indicano che c’è minore possibilità di contagio e quindi la stagione che sta arrivando potrà aiutarci a recuperare alcune attività”.

In particolare quindi, a maggio potrebbero riaprire i ristoranti, per i quali le Regioni vorrebbero una riapertura sia a pranzo che a cena, con spostamento del coprifuoco dalle 22 a mezzanotte. Ancora non si ha una data precisa: tutto dipenderà dai dati delle prossime settimane.

Anche il settore del turismo però continua a fremere, chiedendo vaccinazioni per gli operatori di settore, assicurazioni senza penali e tamponi negli alberghi.