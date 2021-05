Ristorante con 60 persone all’interno nel Vicentino: intervengono i carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento dei carabinieri su segnalazione ieri all’ora di pranzo a Montegaldella alla storica Trattoria da Cirillo, una delle mete preferite per chi vuole gustare il baccalà alla vicentina.

I militari hanno potuto appurare che all’interno del ristorante vi erano circa 60 persone sedute per il pranzo. Un’altra quarantina di clienti era seduta all’interno, violando delle norme anti covid, che per il momento prevedono pranzi e cene nei ristoranti soltanto negli spazi all‘aperto. Inevitabile la multa al titolare e l’immediato sgombero dei locali. Il locale verrà chiuso per 5 giorni. I clienti hanno pagato quanto dovuto e sono stati invitati ad andarsene.