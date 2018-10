Ristorante in centro storico va a fuoco nella notte (FOTO)

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La notte scorsa, alle ore 2 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Silva a Marano Vicentino per incendio nel ristorante pizzeria “Pedrocchi”. Le squadre dei pompieri intervenuti da Schio e Vicenza con 4 automezzi tra cui un’autoscala un’autobotte e due autopompe serbatoio e 14 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio generalizzato del piano terra del locale e dei due piani superiori. Le squadre hanno circoscritto le fiamme, evitando l’estensione agli attivi fabbricati. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco le operazioni di completo spegnimento sono terminate questa mattina alle 7. Notevoli i danni.