Rissa in viale Milano: tunisino spacca la vetrina di un negozio, il negoziante lo insegue e aggredisce

Sta facendo discutere il violento episodio avvenuto sabato sera in viale Milano a Vicenza, per una rissa scoppiata tra un senzatetto e il proprietario di un negozio locale, filmata da un residente e poi divulgata tramite i social. Attorno alle 19 un 32enne tunisino senza fissa dimora, ha rotto con un pugno la vetrina di un negozio di telefoni, fuggendo. L’uomo, ubriaco, è stato subito inseguito e raggiunto dal proprietario del negozio leso, un cittadino cinese, bloccato e aggredito. Lo raggiungono anche un altro uomo e una donna che aggrediscono anch’essi il tunisino. Sul posto due volanti della questura, per sedare gli animi. Il tunisino è stato denunciato per danneggiamento e multato per ubriachezza.